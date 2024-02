Milan, allarme Reijnders: offerta da capogiro e super plusvalenza

Tijani Reijnders è una delle sorprese positive dell’annata del Milan, giocatore però entrato nei radar di un top club

Fin dalle prime gare estive, si era capito che il Milan aveva fatto bene a puntare su Tijani Reijnders. Il centrocampista che si era messo in luce con la maglia dell’Az Alkmaar ha confermato un notevole potenziale.

Un investimento che ha avuto successo. Il giocatore ha grandi doti in regia, in possesso palla in transizione, in inserimento e anche in fase passiva come frangiflutti davanti alla difesa. Un universale che sta facendo la fortuna di Pioli. Con 26 anni ancora da compiere, sembra ormai nel pieno della sua carriera e ha contribuito alla stagione milanista anche con due reti e tre assist. Ma proprio per il suo ottimo rendimento ha attirato l’interesse di grandi club europei. Uno in particolare.

Milan, si fanno sotto per Reijnders dalla Premier League: pronti 60 milioni

Giocatori del genere, da sempre, piacciono molto nel campionato inglese. E c’è un club pronto a fare davvero follie per mettere le mani su un calciatore del calibro di Reijnders.

Il Manchester United, in vista della prossima stagione, dovrà letteralmente rifondare, verosimilmente, la propria linea mediana. E Ten Hag, che da connazionale lo conosce bene, sembra voler puntare su di lui con decisione. Al punto che una eventuale richiesta del Milan da 60 milioni di euro, secondo ‘Football Transfers’, non spaventerebbe, anzi.