L’Inter migliore per Inzaghi, la scelta del ‘Cholo’ su Morata: probabili formazioni

L’Inter ospita l’Atletico Madrid nel match d’andata degli ottavi di Champions League: i probabili schieramenti di Inzaghi e Simeone

Torna la Champions League per l’Inter, che questa sera ospita l’Atletico Madrid dell’ex Simeone nel primo round degli ottavi di finale.

Simone Inzaghi vuole bissare la straordinaria cavalcata della scorsa stagione, interrotta solo in finale di fronte alla corazzata Manchester City. Il primo scoglio della fase a eliminazione diretta sarà l’Atletico dell’amico ex ex compagno di squadra Simeone, quarto al momento nella Liga. I nerazzurri invece veleggiano in solitaria in vetta alla classifica e intravedono ormai lo scudetto visto l’ampio margine da Juventus e Milan. “Ci vorrà la migliore Inter”, ha chiosato in conferenza stampa il tecnico piacentino che per l’occasione tra i titolatissimi non avrà a disposizione il solo Acerbi. Conferma per de Vrij quindi al centro della difesa, mentre sulla destra Darmian rimane favorito nel ballottaggio con Dumfries. Thuram e Lautaro Martinez le due punte di diamante per cercare di scardinare la difesa madrilena. Il ‘Cholo’ Simeone recupera invece Morata, almeno per la panchina, mentre davanti Llorente è favorito su Correa per affiancare Griezmann. In mezzo al campo spazio all’ex Udinese De Paul insieme a Koke e Saul.

Inter-Atletico Madrid, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Atletico Madrid, match d’andata degli ottavi di Champions League, sarà diretto dall’arbitro rumeno Kovacs (al VAR Frizt). La sfida del Meazza (nuovamente soldout e con un incasso vicino ai 9 milioni di euro) sarà visibile in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati a Sky Sport e Infinity+. L’Inter nella fase a giorni si è classificata dietro la Real Sociedad, mentre l’Atletico ha conquistato il primo posto davanti la Lazio. La gara di ritorno di disputerà al ‘Civitas Metropolitano’ di Madrid il 13 marzo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Stabile, Stankovic, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Llorente, Griezmann. A disposizione: Moldovan, Gomis, Savic, Gabriel Paulista, Barrios, Vermeeren, Lino, Riquelme, Correa, Depay, Morata. Allenatore: Simeone