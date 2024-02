Incidente per Niang: la nota UFFICIALE dell’Empoli

Il centravanti senegalese è andato a scontrarsi con altre vetture in sosta: per fortuna non ha riportato danni

Brutta disavventura capitata questa mattina a M’Baye Niang. L’attaccante, prelevato dall’Empoli nell’ultimo calciomercato di gennaio, ha infatti provocato un incidente alla guida della sua vettura andando a sbattere su delle auto in sosta. Per sua fortuna, nonostante l’impatto, il calciatore non ha riportato alcuna conseguenza e si è subito rimesso a lavoro con la squadra.

A riportare nei dettagli quanto avvenuto è stato il direttore sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi. Il ds, con una nota ufficiale diffusa dal club, ha ricostruito l’episodio: “Ci tengo a precisare che il nostro calciatore M’Baye Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta questa mattina. Come Club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire ed unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione. Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta. M’Baye sta bene, tutti i test svolti come da prassi dalle autorità competenti hanno dato esito completamente negativo”.

Una buona notizia per il tecnico Davide Nicola che potrà quindi fare affidamento sull’attaccante che nei primi due match disputati con i toscani ha messo a segno ben due reti su calcio di rigore. Il calciatore, come spiegato dal club, “questo pomeriggio si allenerà regolarmente col gruppo di mister Nicola per preparare la gara di sabato contro il Sassuolo”.