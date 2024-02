Entusiasmo alle stelle per l’Inter: tesoretto da 9 milioni per Zhang

Grande attesa per il match di Champions League tra Inter e Atletico Madrid: il Meazza pronto a trascinare i ragazzi di Inzaghi

Grande entusiasmo come al solito a San Siro per l’Inter, che ospita questa sera l’Atletico Madrid di Simeone nell’attesissimo match d’andata degli ottavi di Champions League.

Due ali di folla hanno atteso l’arrivo allo stadio del pullman nerazzurro, che ha impiegato qualche minuto in più rispetto al solito per varcare il gate d’ingresso dell’impianto, visto il gran numero di tifosi presenti fuori ad attendere la squadra di Inzaghi. Ci sono anche i fuochi d’artificio come nel match contro la Juventus, oltre ai soliti cori di sfottò per i cugini del Milan. Alla lettura delle formazioni bordata di fischi per i giocatori dell’Atletico, fischiato timidamente anche l’ex Simeone. Ovazione invece per Lautaro e compagni, compreso Simone Inzaghi, ormai acclamatissimo dal tifo interista. Prima del fischio d’inizio minuto di silenzio per Andreas Brehme, con l’Inter che sta giocando con il lutto al braccio per la scomparsa della leggenda nerazzurra e della nazionale tedesca.

San Siro ovviamente soldout anche questa sera e cornice delle grandi occasioni, con l’incasso complessivo di circa 9 milioni di euro. Non record assoluto ma ancora un dato importante al botteghino in Europa per la società di Zhang, sulla scia dei numeri più che lusinghieri della scorsa stagione con l’Inter che ha incassato oltre 100 milioni tra premi e ricavi da stadio. Tesoretto certamente prezioso anche in fase di campagna acquisti per la prossima estate, con Marotta e Ausilio che nel frattempo si sono assicurati a parametro zero due profili del calibro di Taremi e Zielinski.