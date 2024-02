“Dissidi interni”: Allegri e Giuntoli, scoppia la bufera

Situazione sempre più delicata in casa Juventus, momento critico che coinvolge anche Allegri e Giuntoli: clima di alta tensione, cosa sta succedendo

E’ il momento di fare quadrato, per la Juventus, dopo la crisi delle ultime giornate di campionato. I bianconeri sono reduci da una preoccupante striscia negativa di quattro partite senza vittoria, con appena due punti raccolti e il sogno scudetto sfumato in poche settimane. Contro il Frosinone, domenica, la squadra di Allegri sarà chiamata a dare risposte importanti.

Appuntamento assolutamente da non fallire per il tecnico livornese e per i suoi, che hanno qualcosa da farsi perdonare dopo le ultime uscite, decisamente sotto tono. Ai risultati negativi si unisce la consapevolezza di aver affrontato avversari decisamente alla portata, il calo prestazionale e mentale è stato evidente. Per questo motivo, il tecnico e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sono confrontati e poi hanno parlato alla squadra, per compattare il gruppo e ripartire con il piglio giusto in una stagione che fin qui, nel complesso, è stata comunque positiva. Ma in casa Juventus gli interrogativi sul futuro stanno iniziando a farsi pressanti, a cominciare dal futuro dell’allenatore, ma non solo.

“La società è inesistente”, attacco frontale alla Juventus

Ha tratteggiato un quadro piuttosto preoccupante Tony Damascelli de ‘Il Giornale’. Il giornalista, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha evidenziato come non si respiri un clima salutare all’interno della Juventus, con un ambiente societario assai meno compatto di quanto sembri.

Una delle chiavi di volta è il futuro di Allegri, che appare lontano, al termine della stagione, da Torino, ma non c’è soltanto questo secondo Damascelli, che spiega: “Le voci sul suo addio sono sempre più insistenti, lo stesso Allegri si è fatto scappare qualcosa. La certezza è che nello staff e soprattutto ai vertici societari in questo momento c’è una certa nebbia. Giuntoli è isolato, nessuno può definirsi un vero direttore generale, c’è di fatto una società inesistente”.