Via Bremer e non solo dalla Juventus: ecco i sostituti, c’è un ritorno

Futuro in bilico alla Juventus per Bremer: il difensore brasiliano potrebbe finire sul mercato se alla Continassa arrivasse una super offerta in estate

La Juventus conserva il secondo posto grazie al tonfo del Milan, ma ovviamente la squadra allenata da Massimiliano Allegri sta vivendo il periodo più difficile della stagione.

Definitivamente sfumato il sogno scudetto e la rincorsa alla capolista dopo il nuovo passo falso di sabato sul campo del Verona, la ‘Vecchia Signora’ si interroga anche sul futuro di Allegri che ha ancora un anno di contratto con il club bianconero. La dirigenza e lo stesso tecnico valuteranno gli scenari in Primavera, dopo aver messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League, adesso non più così scontata rispetto a qualche settimana addietro. Indipendentemente dal destino di Allegri anche la rosa della Juventus subirà un profondo restyling, specialmente se qualche big dovesse lasciare la Continassa.

Calciomercato Juventus, addio Bremer con una super offerta: Giuntoli a caccia dell’erede

Tra gli indiziati principali c’è Gleison Bremer, alfiere della difesa di Allegri, corteggiato soprattutto in Premier League dal Manchester United.

La Juve non vorrebbe privarsi dell’ex Torino, ma di fronte a un assegno superiore ai 60 milioni di euro gli uomini mercato bianconeri valuterebbero l’addio del nazionale brasiliano. Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato e sta già iniziando a sondare il terreno a caccia dell’eventuale sostituto. In Italia stuzzica Calafiori, che si sta mettendo in evidenza con la casacca del Bologna dopo il ritorno in Italia. All’estero, invece, sul taccuino restano sempre Pavlovic e Kelly, quest’ultimo in scadenza di contratto come Hermoso. Il difensore spagnolo però può rinnovare con l’Atletico Madrid, dove anche piace anche Reinildo.

La Juve inoltre ha anticipato l’arrivo di Tiago Djalò visto che Alex Sandro è destinato a non rinnovare il contratto e quindi a salutare Torino a fine stagione, mentre sembra scontato il rientro sotto la Mole del baby Huijsen, subito protagonista in prestito con la maglia della Roma.