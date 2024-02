Tre giornate e stangata Milan: piove sul bagnato per Pioli

Tonfo del Milan sul campo del Monza e addio sogni scudetto per Pioli: c’è un’altra tegola in vista per il tecnico rossonero dopo la trasferta dell’U-Power Stadium

Il Milan crolla nel posticipo contro il Monza dopo nove risultati utili consecutivi in campionato e interrompe la scalata in classifica.

Niente sorpasso alla Juventus al secondo posto e addio sogni scudetto per Stefano Pioli, che sprofonda a -11 dalla capolista Inter che ha una partita in meno. Il ‘Diavolo’ non perdeva dal 9 dicembre in Serie A, con il turnover iniziale del tecnico rossonero che non ha pagato nella vicina trasferta dell’U-Power Stadium. Giroud e Pulisic avevano rimesso in carreggiata nel finale il Milan, prima della reazione dei padroni di casa nel recupero con Bondo e Colombo, quest’ultimo attaccante in prestito al Monza e di proprietà del club meneghino.

Milan, follia Jovic: squalifica pesante in arrivo

Il Milan a inizio ripresa ha pagato a carissimo prezzo la follia di Luka Jovic, che ha reagito con una manata alle scintille in campo con Izzo.

Il centravanti serbo è stato all’inizio ammonito dall’arbitro Colombo, prima che quest’ultimo fosse richiamato al VAR per cambiare la decisione ed estrarre il cartellino rosso all’attaccante rossonero. “Credevo nella rimonta, l’espulsione di Jovic ha cambiato la partita. L’inferiorità numerica ha complicato la situazione”, ha ammesso Pioli a fine partita. L’ex Fiorentina e Real Madrid rischia adesso una pesante squalifica Codice di Giustizia Sportiva alla mano e prendendo spunto dall’articolo 38: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato”.

Potrebbe quindi arrivare una stangata per Jovic, che non sarebbe così a disposizione per le prossime gare di campionato con Atalanta (che certamente salterà), Lazio ed Empoli. Una bella tegola per Pioli considerando anche il ciclo di ferro con gli impegni ravvicinati tra Serie A ed Europa League.