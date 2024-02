Thuram lancia il gemello Lautaro: “È il più forte. Inzaghi ha una qualità”

L’Inter ospita l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions: le parole della vigilia di Marcus Thuram

Marcus Thuram è sicuramente uno dei protagonisti della cavalcata finora senza ostacoli dell’Inter in campionato.

Undici reti e nove assist finora complessivi per l’attaccante francese, che insieme al ‘gemello’ Lautaro Martinez cercherà di trascinare i nerazzurri anche sul palcoscenico della Champions League. Thuram, insieme a Simone Inzaghi, è intervenuto davanti ai microfoni nella conferenza stampa di vigilia del match contro l’Atletico Madrid: “Domani sarà una bellissima partita. Siamo concentrati solo su noi stessi, domani servirà una grande prestazione – ha esordito il nazionale transalpino – Sto imparando molto qua all’Inter, speriamo di continuare così per il resto della stagione”.

Sull’inserimento in Italia e nel gruppo nerazzurro: “Gli scherzi ai compagni? Non sono diventato pazzo (ride, ndr). Sto molto bene qua, siamo amici anche fuori dal campo ed è bellissimo essere in una squadra così”.

Inter-Atletico, Thuram: “Inzaghi ci dice le cose in faccia”

Thuram incensa il compagno di reparto Lautaro Martinez: “È uno dei migliori attaccanti al mondo, anzi forse il più forte. E’ facile giocare al suo fianco. Dobbiamo cercare di continuare a fare il meglio per l’Inter”.

🗣️ #InterAtletico – #Thuram in conferenza: “Domani sarà una bellissima partita. Siamo concentrati solo su noi stessi, domani servirà una grande prestazione” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/IG8BRK5RaD — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 19, 2024

Infine sulla qualità principale di Inzaghi, rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Il mister ci dice le cose in faccia, chiaramente. Dice sempre quello che pensa e non aspetta giorni per farlo. Così ci aiuta a migliorare. Io invece devo crescere in tanti aspetti, con e senza palla, nell’attaccare la profondità. Ho ancora tanto da fare”.