Thiago Motta alla Juventus: arriva l’annuncio in diretta sul futuro del tecnico del Bologna. Cosa filtra in vista della prossima estate

Il Bologna di Thiago Motta continua a vincere e stupire. Col successo dell’Olimpico sulla Lazio i rossoblù hanno consolidato le proprie ambizioni europee, dal sogno Champions alla possibile qualificazione in Europa o Conference League.

Il grande artefice di questo Bologna, Thiago Motta, è sempre più chiacchierato in vista della prossima estate. Diverse big hanno già messo gli occhi su di lui e, stando alle ultime indiscrezioni, in prima fila ci sarebbe la Juventus in caso di separazione anticipata con Massimiliano Allegri.

Alcuni rumors riferiscono addirittura di un contatto diretto Giuntoli-Thiago Motta per la prossima stagione. In ogni caso, difficilmente l’ex centrocampista di Genoa ed Inter proseguirà sulla panchina dei rossoblù.

Thiago Motta-Juventus, Zazzaroni: “Smentite da Giuntoli”

A ‘Pressing’, sui canali ‘Mediaset’, Ivan Zazzaroni ha parlato così del futuro di Thiago Motta: “Ho parlato con Giuntoli, mi ha smentito categoricamente telefonate con Thiago Motta. Anche se altri dicono che c’è stata”.

E sulla situazione di Allegri: “È chiaro che i risultati possono portare cambiamenti, ma c’è ancora un anno a 7 milioni di ingaggio. Poi bisogna capire se hanno fiducia o no, come finirà. Ma Allegri non l’hanno mai chiamato”. “Per quello che so io non ci sono novità. Ha ancora un anno e non l’hanno ancora chiamato”, ha concluso il direttore del ‘Corriere dello Sport’. Il futuro di Allegri e Thiago Motta è ancora tutto da scrivere.