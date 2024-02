Svolta Lukaku, tutto fatto per il clamoroso ritorno al passato

Romelu Lukaku sempre più vicino a un clamoroso ritorno al passato, gli scenari per il futuro dell’attaccante belga

16 gol e 2 assist in 31 presenze, non si può dire che il contributo di Romelu Lukaku alla stagione della Roma stia mancando. L’attaccante belga si sta rendendo protagonista di un rendimento abbastanza positivo, anche se un po’ discontinuo in alcuni momenti dell’annata.

Il centravanti è una presenza fondamentale nel gioco della squadra, ma è a volte sparito soprattutto nei big match, nei quali non si è praticamente mai espresso al meglio. Da qui alla fine dell’annata, De Rossi punterà comunque molto su di lui per cercare di far raggiungere ai giallorossi le fasi finali dell’Europa League e il quarto posto in campionato. Poi, probabilmente, le strade tra la Roma e Lukaku si separeranno. Con un clamoroso ritorno al passato in vista per il bomber.

Roma, addio Lukaku: torna al Chelsea

Il ritorno al Chelsea è sempre più probabile per lui. Ancora una volta, Lukaku potrebbe ricominciare da Londra per una nuova fase della propria carriera.

Secondo quanto riportato su ‘Todofichajes.com’, infatti, la decisione definitiva sarà presa a fine stagione, ma il bomber non starebbe scartando il ritorno al Chelsea, anche perché appare difficile che la Roma possa versare, viste le sue difficoltà economiche, la cifra di 40 milioni di euro pattuita per il riscatto definitivo. Soltanto alcune cessioni pesanti, che al momento non sono in programma, potrebbero cambiare gli scenari.