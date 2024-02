Situazione esplosiva, il sindacato calciatori tuona: “Oltrepassato ogni limite”

Situazione esplosiva all’interno del club, interviene anche il sindacato calciatori

Una situazione più spinosa che mai. Da anni il clima in quel di Marsiglia è quantomai spinoso. E ora la tensione sembra essere ai massimi livelli.

La sconfitta contro il Brest ha lanciato una vera e propria bomba, non solo perché ha sostanzialmente sancito la fine dell’avventura di Rino Gattuso alla guida del club, ma anche per quello che è scaturito dopo. E mentre Gattuso lascerà la società e non sarà alla guida del match di ritorno di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, dall’altro lato c’è chi attacca un’altra conoscenza del calcio italiano, Medhi Benatia, che nell’Olympique Marsiglia ricopre il ruolo di consigliere del presidente Longoria.

Caso Clauss a Marsiglia: il sindacato calciatori contro Benatia

Benatia, a ‘Canal Plus’ aveva fortemente attaccato Jonathan Clauss, terzino dell’OM e della nazionale francese. “Abbiamo notato che da diversi mesi non gioca al suo livello. Abbiamo notato soprattutto problemi comportamentali con l’allenatore. Più volte è stato ricevuto negli uffici. Ci aspettiamo molto in termini di rigore e disciplina”.

E ha poi aggiunto: “Quando sono arrivato al club a novembre, sono stato avvisato di due o tre giocatori il cui comportamento a volte era un po’ borderline. Jonathan era uno di questi. Pensavamo che il messaggio fosse arrivato, purtroppo non è stato così”. Benatia ha puntato il dito contro il terzino soprattutto per un episodio che si è verificato contro il Monaco, quando Clauss chiese di lasciare il campo dopo 35 minuti per un infortunio: “Ad un giocatore così importante bisogna dirgli che bisogna stringere i denti, non era il momento in cui poteva lasciarci andare, quando ci mancavano 10 o 12 ragazzi in quel momento. Dallo staff ci è stato detto che non era così grave e in molti non erano soddisfatti”.

Un’accusa bella e buona di aver finto un infortunio. Da qui la risposta del sindacato calciatori (Unfp) con un comunicato ufficiale:

“Attaccando vilmente uno dei dipendenti del club, il difensore della nazionale Jonathan Clauss, il consigliere sportivo dell’OM Medhi Benatia ha oltrepassato ogni limite. La linea delle molestie, che consiste nell’esporre un calciatore alla vendetta popolare attraverso la stampa, per deviare su di lui ogni male. Si tratta di molestie che l’Unfp denuncia fino a presentare una denuncia il mese scorso. Perché oltre a mancare un minimo di rispetto verso l’uomo, mettiamo in discussione la coscienza professionale di un giocatore che sarebbe capace anche di simulare un infortunio”.