Roma-Inter, svelato l’audio del Var sul gol di Acerbi: il commento di Rocchi

Gianluca Rocchi ha commentato a Open Var l’audio del discusso gol di Acerbi in Roma-Inter, convalidato da Guida nonostante il fuorigioco di Thuram

Dazn cambia il format Open Var, che da ieri ha infatti esaminato gli episodi della giornata correte di campionato e non più quelli della settimana precedente. Un cambio importante che senza dubbio aumenta l’interesse attorno allo stesso spazio dedicato alle situazioni più controverse a livello arbitrale.

Ieri, però, in studio è stato anche diffuso e commentato l’audio relativo al procedimento che ha portato alla conferma del gol di Acerbi in Roma-Inter nonostante il fuorigioco di Thuram, che va a contatto con Rui Patricio. Il Var Mazzoleni ha infatti richiamato l’arbitro Marco Guida dopo la rete del vantaggio nerazzurro: “Te la faccio rivedere perché ho una posizione di fuorigioco geografica a contatto col portiere, vieni a rivederla per favore. Questo è il momento in cui la tocca Acerbi”. Allora il direttore di gara dà la sua prima impressione: “Non mi sembra abbia un grosso impatto, onestamente“. Mazzoleni poi offre altre angolazioni all’arbitro, che alla fine decide di convalidare l’1-0 interista all’Olimpico.

In studio a Dazn arriva quindi la spiegazione del designatore Gianluca Rocchi, che in qualche modo conferma la decisione di Mazzoleni di richiedere l’On Field Review e poi quella di Guida: “Quando ho guardato la partita ho sperato lo convalidassero e non richiamassero l’arbitro al monitor. Però non lo considero un errore del Var, ho sempre detto ai ragazzi che se non hanno certezza della scelta, devono esortare l’arbitro a rivederla. In questo caso Guida è molto preparato e prende una decisione corretta, anche perché il fatto che ci sia contatto fisico è vero, e concettualmente è più fuorigioco che no. Quello che rende il gol buono è il fatto che il pallone vada in una direzione totalmente opposta. Se il pallone fosse stato nei pressi del portiere avremmo annullato sicuramente. Il pallone va nella parte opposta e l’impatto eventuale del giocatore dell’Inter è sostanzialmente nullo, quindi il gol è reputato regolare. La situazione è comunque molto limite e in questi casi è sempre bene andare ad un On Field Review“.