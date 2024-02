Non solo Mazzarri, caos Napoli: “Dimissioni”

De Laurentiis ha ufficializzato il secondo esonero in stagione e il terzo allenatore, ma per i tifosi dovrebbe rassegnare le dimissioni

Ciak, si cambia: Aurelio De Laurentiis ha scritto un’altra sceneggiatura in una stagione che sta assumendo i connotati quasi della farsa. Dopo Garcia, anche Mazzarri è stato esonerato dal Napoli: il pareggio con il Genoa e un rendimento peggiore del suo predecessore hanno spinto il presidente del club campano a mettere in scena un altro ribaltone.

Il tutto è accaduto a meno di 48 ore dalla partita contro il Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di Champions e praticamente unica ancora di salvataggio della stagione azzurra. Ora toccherà a Calzona guidare i campioni d’Italia nel doppio confronto contro i blaugrana e per le ultime sedici partite di campionato con il tentativo, non certo semplice, di riportare gli azzurri in corsa per un piazzamento Champions.

La scelta di De Laurentiis però non è stata gradita ai tifosi del Napoli, già inviperiti per le scelte completamente sbagliate del patron dal post scudetto in poi. Ecco allora scatenarsi un vero e proprio caos con la richiesta pressante di dimissioni.

Napoli, tifosi invocano l’addio di De Laurentiis

Se per l’esonero di Mazzarri è arrivata già l’ufficialità, i tifosi chiedono che ad andare via sia anche il presidente del Napoli.

Su X una richiesta pressante: “De Laurentiis dovrebbe esonerarsi” scrive un utente. Un altro è sulla stessa lunghezza d’onda e ne chiede le dimissioni:”Perché non si dimette lui?”. Intanto mercoledì sera ci sarà il match Champions con Sinatti in panchina e De Laurentiis in tribuna, sperando di aver fatto questa volta la scelta giusta.

Ecco alcuni tweet:

Umanamente dispiaciuta per mazzarri…delaurentiis dimostra ancora una volta quanto sia uomo cattivo… — Bettina piccardo (@BettinaPiccardo) February 19, 2024

Ho un sogno nel cuore, la Uefa non da l'ok per il tesseramento del nuovo allenatore entro Mercoledì ed in panchina per Napoli – Barcellona ci va De Laurentiis — Antonio Conte (@OnofrioFabbiano) February 19, 2024

#Calzona che buffone delaurentis! Perché non si dimette lui?? — Bettina piccardo (@BettinaPiccardo) February 19, 2024

Vendere tutti

Rivoluzione L'anno dopo uno Scudetto atteso 33 anni e vinto meritatamente.

Con in squadra 2 giovani fenomeni ed altri fuoriclasse nel pieno della propria maturità calcistica. Cos'ha combinato Aurelio De Laurentiis IMPERDONABILE — Campioni in 🇮🇹 23💙🏆 (@FaCa1992) February 19, 2024

In effetti stanno girando un film horror: il peggior post-scudetto della storia! Produzione, regia e attore protagonista: Aurelio DeLaurentiis — d'angelo & d'emone (@anto_dange) February 19, 2024

A Napoli, dopo il caffè, siamo riusciti ad avere anche l'allenatore in sospeso 🤦 #Mazzarri #Calzona #DeLaurentiis — il grigio🐼 (@Gianni_G_2) February 19, 2024

De Laurentiis dovrebbe esonerarsi… — Preti e Polli un so mai satolli 🐗 🇵🇸✊ (@Pretiepolli) February 19, 2024