Monza-Milan non è finita: furia rossonera, colpa di Gatti

Il Milan perde contro il Monza dopo aver giocato quasi un tempo in inferiorità numerica: furia rossonera, tutta colpa di Gatti

Una rimonta sfumata nei minuti finali. Il Milan era riuscito a riprendere il Monza, volato sul 2-0 a fine primo tempo, nonostante un secondo tempo giocato quasi tutto in inferiorità numerica per l’espulsione di Jovic al 52′. Nei minuti di recupero però prima Bondo quindi Colombo hanno regalato tre punti ai brianzoli, fissando il punteggio sul 4-2 per la formazione di casa.

Una sconfitta che fa male ai rossoneri, che mancano così il sorpasso alla Juventus per il secondo posto, e che fa nascere più di una polemica. Riflettori puntati, neanche a dirlo, sull’espulsione di Jovic: l’attaccante è stato sanzionato per aver colpito Izzo con una manata in volto. Un’azione considerata condotta violenta dal Var. Ma i tifosi rossoneri (e non solo) non hanno gradito il giudizio diverso rispetto a Federico Gatti, ieri protagonista di un’azione simile, ma neanche ammonito.

Monza-Milan, Jovic come Gatti: infuria la polemica

A tirare in ballo il difensore della Juventus è anche Paolo Ziliani, giornalista che non manca mai di attaccare i bianconeri. Su ‘X’ ricorda alcuni episodi che hanno visto Gatti come protagonista (dal pugno a Kvarastkhelia dello scorso anno a quello di Djuric di questa stagione, arrivando all’episodio di sabato pomeriggio con Folorunsho) e sottolinea la differenza di provvedimenti con il bianconero che l’ha passata sempre liscia e Jovic invece espulso.

Una disamina condivisa anche dai tifosi del Milan che sempre sui social si lasciano andare alla polemica. Ecco alcuni tweet:

Comunque non capisco perché Jovic debba essere espulso per uno schiaffo in faccia quando Gatti invece nemmeno ammonito dopo aver vinto il titolo IBF dei medio massimi. — Deliux 🦢 "Er Bandana" (@deliux9) February 18, 2024

Quindi se di cognome non si fa Gatti si viene espulsi?

Pollo Jovic, partita finita. — Alessandro Muccini (@AlexMuccini) February 18, 2024

Giusto il rosso a Jovic ma andava dato anche ieri a Gatti — ‏ّ (@El_Principe22_) February 18, 2024

Poi un giorno qualcuno mi dovrà spiegare la differenza tra lo schiaffo di Jovic e i pugni di Gatti — Alex Buccino (@buccinoalex) February 18, 2024