La Juve scende in campo: doppio rinforzo top dal Bayern Monaco

La Juventus è pronta a vivere il mercato estivo da protagonista: Manna era presente all’Olimpico in Lazio-Bayern Monaco e ha puntato due giocatori

La Juventus vive il momento senza dubbio più complicato della sua stagione, con quattro partite di fila senza vittoria. Il ko nello scontro diretto con l’Inter ha tolto certezze ai bianconeri e ad Allegri, che ora deve riprendere in mano la situazione. Tra le ipotesi c’è quella di un ritorno al 4-3-3 con più giocatori offensivi, anche perché a difettare in questo filotto è stata la difesa ma anche e soprattutto i pochissimi gol segnati, appena 3.

Il mister è pronto a intervenire anche alzando leggermente i toni nei confronti della squadra, con il supporto della società e di Giuntoli. Che intanto, di concerto con i collaboratori dell’area sportiva continua a lavorare al prossimo anno. Soprattutto a centrocampo ci si aspettano parecchi movimenti, con gli obiettivi principali che restano Koopmeiners e Samardzic, anche se l’olandese costa una tombola. Per questo la Juve in ogni caso pensa pure alle alternative per non farsi trovare impreparata, nella speranza che Rabiot decida poi di rinnovare. Altrimenti servirà un rimpiazzo all’altezza del francese, che piace tra l’altro anche al Bayern Monaco. I bavaresi hanno già allacciato i contatti con Veronique per prenderlo a zero.

Juve, Manna all’Olimpico per Lazio-Bayern: occhi su Goretzka e Mazraoui

Il filo diretto bianconero però porta proprio verso i bavaresi, dove c’è Leon Goretzka. Il tedesco è un vecchio pallino, è duttilissimo e può giocare in una mediana a due e – soprattutto – da mezzala destra. È in scadenza nel 2026, la situazione del Bayern è in divenire e di certo non aiuta per il mercato estivo. Il classe ’95 ex Schalke, riporta ‘Tuttosport’, è una delle possibili soluzioni alternative a Koopmeiners, insieme anche a Ferguson. Sull’olandese dell’Atalanta c’è pure lo United, che ha maggiore potere economico per soddisfare la richiesta da 60 milioni della Dea.

Ma in casa Bayern la Juve guarda pure per altri ruoli. In particolare c’è quel Noussair Mazraoui anche lui calciatore già nei radar bianconeri. Il marocchino potrebbe prendere il posto di Weah che non ha convinto: l’americano ha avuto un paio di offerte a gennaio (Everton e Lens). Se in estate arriveranno offerte all’altezza, Giuntoli non farà barricate e poi potrebbe puntare proprio sul marocchino ex Ajax, in grado di giocare da terzino o ala destra. In questo senso è significativa la presenza del ds della Vecchia Signora Giovanni Manna all’Olimpico di Roma mercoledì scorso per il match di ottavi Champions tra la Lazio e appunto il Bayern Monaco.