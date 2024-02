Inzaghi a colloquio con Lautaro: c’è un solo ballottaggio per l’Atletico | VIDEO CM.IT

Rifinitura per l’Inter alla vigilia del match di Champions League con l’Atletico Madrid: le possibili scelte di Simone Inzaghi

L’Inter sulle ali dell’entusiasmo per il distacco ‘rassicurante’ in campionato, prepara ad Appiano Gentile il primo round degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid dell’ex Simeone.

Gruppo praticamente al completo per Simone Inzaghi, a parte ovviamente il lungodegente Cuadrado e l’infortunato Acerbi. Assente anche Sensi per l’intervento di rimozione della placca alla caviglia, con il centrocampista comunque fuori dalla lista Uefa. L’unico dubbio per il tecnico piacentino è sulla corsia destra, con Darmian favorito su Dumfries nonostante la prova confortante (con gol) dell’olandese nell’ultima sfida di campionato con la Salernitana.

L’Inter anti-Atletico: Darmian favorito su Dumfries

Per il resto conferma per de Vrij al centro della difesa e dei ‘titolarissimi’ tra centrocampo e attacco.

A proposito di reparto offensivo colloquio tra Inzaghi e capitan Lautaro Martinez all’inizio della seduta, con l’argentino chiamato a trascinare anche in Europa l’Inter dopo i gol a grappoli e i record in Serie A (venerdì superato anche Icardi nella classifica all-time del marcatore nerazzurri). Clima disteso ad Appiano Gentile, con Inzaghi a guidare i suoi durante il torello dove non sono mancati anche gli sfottò tra i giocatori nerazzurri, prima di fare sul serio con le prove dell’undici anti-Atletico. Stasera niente ritiro: al termine dell’allenamento i giocatori torneranno a casa. Ritrovo domattina ad Appiano per l’ultima sgambata.

Probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.