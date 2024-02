Firma a sorpresa per Max Allegri: “Accordo triennale”

Firma a sorpresa per Allegri, possibile colpo di scena per il futuro dell’allenatore della Juventus: “Accordo triennale”

La crisi della Juve continua. La squadra bianconera si è fermata anche al Bentegodi contro il Verona, allungando a quattro partite la striscia senza vittorie. L’Inter è scappata e solo il crollo del Milan a Monza ha evitato il terzo posto in classifica.

“Non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento che ci ha consentito di portare le gare a casa nei primi quattro mesi. Nel calcio ci metti tanto a costruire e poco a distruggere. Dobbiamo dare una riordinata generale per riprendere al meglio col Frosinone”. Massimiliano Allegri ha provato a dare una nuova scossa ai suoi, ma al centro del ciclone è tornato proprio l’allenatore.

Nelle ultime settimane, infatti, tiene nuovamente banco il suo futuro alla Juve. Il contratto del tecnico toscano è in scadenza a giugno 2025, al termine della prossima stagione.

Juventus, Allegri verso la conferma: “Altri due anni di contratto”

Il tecnico ha quasi ipotecato l’obiettivo minimo stagionale, ovvero il ritorno in Champions League, e non è ancora in discussione. Del suo futuro si parlerà solamente al termine della stagione, con il possibile rinnovo o un addio anticipato alla prossima estate.

Il giornalista Antonello Angelini, sul suo profilo ‘X’, ha svelato su Allegri: “Purtroppo raccolgo con preoccupazione sempre più voci di una conferma di Allegri per ulteriori 3 anni. L’anno rimanente più due“.

“Se fosse vero ormai la Juve è diventata di Allegri. Speriamo che alla fine qualcuno rinsavisca”, ha commentato Angelini. Si attendono ora ulteriori conferme.