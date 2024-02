Conte, scelta fatta per la panchina: non ci sono più dubbi

La scelta in panchina porta ad Antonio Conte, ecco dove il tecnico pugliese allenerà il prossimo anno: l’ultima conferma

Già da ora, ci sono i presupposti per vedere un mercato estivo molto movimentato. Soprattutto per quanto riguarda le panchine, con diversi grandi club che cercheranno di ripartire da allenatori di spessore. Uno dei nomi più caldi, ovviamente, è quello di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese è ormai fermo da quasi un anno, ma i tempi stanno maturando per il suo ritorno. In estate, ci sarà di certo per lui una nuova sfida professionale, con tante pretendenti in Serie A come abbiamo raccontato negli ultimi tempi. Diverse piste legate all’ex Ct della Nazionale, una delle quali sta prendendo sempre più forza e ormai va verso la conferma definitiva.

Pioli, il passo falso decisivo: è il momento di Conte

Conte è seguito con grande interesse dal Milan e a questo punto pare chiaro che il Diavolo cambierà guida tecnica il prossimo anno. Nelle ultime settimane, Pioli aveva cercato di blindare la sua posizione con una serie di risultati positivi. Ma il clima attorno a lui è nuovamente cambiato.

La serie positiva si è infranta contro il Monza, al termine di una gara rocambolesca, in cui la squadra è sembrata distratta e ormai focalizzata sul percorso in Europa League. Un ennesimo ko che conferma la mancanza di continuità dei rossoneri, che dovranno ritrovare nuovi stimoli. Il prescelto dai tifosi, stando al sondaggio che Calciomercato.it ha proposto ai propri utenti su ‘X’, è proprio Conte, che tra le opzioni è stato votato dal 30,9% dei partecipanti. Sondaggio equilibrato, però, con una componente numerosa che crede ancora a Pioli: l’ipotesi conferma in caso di vittoria dell’EL ha ricevuto il 29,9% delle preferenze. Meno quotate invece le opzioni De Zerbi e Thiago Motta.