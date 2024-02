“Come il Costarica”: Inzaghi-Allegri, nuovo ‘scontro’ a Pressing

Trevisani esalta il tecnico dell’Inter e attacca nuovamente quello della Juventus. Le sue parole fanno esplodere i social

Ennesimo ‘scontro’ a Pressing. Protagonisti ancora una volta Riccardo Trevisani, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini.

L’argomento principe, quello che scalda sempre l’ambiente è il confronto tra l’Inter e la Juventus. Più precisamente tra Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. In studio ci sono due schieramenti: Zazzaroni e Sabatini i ‘difensori’ dell’allenatore bianconero, Trevisani è invece il grande sostenitore del tecnico nerazzurro e, al contempo, il grande accusatore di Allegri.

🧐 #INZAGHI E #ALLEGRI, IL CONFRONTO DI TREVISANI È IMPIETOSO! 🗣 “L’#Inter è un colosso costruito dal lavoro della società e dall’allenatore. L’allenatore della #Juventus, al momento, ha costruito pochissimo e gioca male” pic.twitter.com/D4bgz1BtA8 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 19, 2024

A proposito di Inzaghi-Allegri, proprio Trevisani si è lanciato in una dichiarazione che ha fatto innervosire lo schieramento opposto generando (ma quello è l’obiettivo) una miriade di commenti sui social: “Uno (cioè Inzaghi,ndr) fa giocare la sua squadra come il Brasile – ha detto – l’altro (ovvero Allegri, ndr) come la Costarica…“.