Clamorosa svista, UFFICIALE: sconfitta a tavolino per l’errore dell’arbitro

Un clamoroso errore dell’arbitro porta alla sconfitta a tavolino: inutile il ricorso del club, la decisione non cambia

Una decisione che ha dell’incredibile, almeno per chi l’ha subita. Una storia che parte da gennaio ed arriva ad oggi con il verdetto definitivo: nessun ripensamento, confermato lo 0-3 a tavolino per aver effettuato sei sostituzioni, quindi una in più rispetto alle cinque consentite dal regolamento.

Peccato che, almeno stando a quanto affermato dal club protagonista di questa vicenda, la sesta sostituzione non ci sarebbe mai stata. Proviamo a fare un po’ di ordine in questa vicenda: siamo nel campionato di Terza Categoria di Bari, la gara è quella dello scorso 14 gennaio tra Fulgor Molfetta e Liberty Bari. Gli ospiti sul campo vincono 6-1, ma il giudice sportivo decreta la sconfitta a tavolino per la Liberty Bari perché, da referto arbitrale, ha effettuato sei sostituzioni.

Peccato che il club in questione sostenga di aver fatto solo cinque cambi e che il sesto messo a referto dall’arbitro sia una delle sostituzioni della squadra di casa, attribuita erroneamente dal direttore di gara.

Confusione nel referto, l’arbitro sbaglia ma resta lo 0-3 a tavolino

La Liberty Bari ha quindi presentato ricorso contro lo 0-3 a tavolino, non potendo però spuntarla: l’arbitro ha confermato, infatti, quanto scritto nel referto e i giudici della Corte Sportiva di Appello Territoriale non hanno potuto far altro che rigettare il reclamo, confermando la decisione.

Una decisione contestata dalla società, ovviamente, ma che non può essere sovvertita in quanto nessuno al momento della consegna del referto ha notato l’errore. Una svista che la Fulgor Molfetta avrebbe potuto correggere, comunicando l’errore alla Federazione. Così non è andato con la sconfitta a tavolino per la Liberty Bari e i primi tre punti del campionato per la Fulgor che vince un match, anche se a tavolino, dopo ben 12 anni.