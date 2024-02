Allegri lascia la Juve, ma non la Serie A: “Ha già scelto”

Tra Allegri e la Juve nessun contatto per il rinnovo, con l’addio che sembra più vicino: la rivelazione dell’amico ed ex calciatore sulla prossima squadra

Massimiliano Allegri, a prescindere dai risultati, resta sempre l’allenatore più discusso in Serie A. Di sicuro lo è con l’esonero di Mourinho, che in quell’aspetto gli dava del ‘filo da torcere’. Ora il tecnico della Juventus continua ad attirare parecchie critiche, soprattutto dopo i quattro risultati negativi di fila, senza vincere – oltre all’Inter – con Empoli, Udinese e Verona. Una serie che ha allontanato in maniera probabilmente definitiva lo scudetto, ormai sempre più a tinte nerazzurre.

L’allenatore livornese ha un contratto in scadenza nel 2025, per cui – per le carte – ha ancora quasi un anno e mezzo da spendere a Torino nel caso in cui non ci sarà nessun rinnovo. Il futuro comunque resta incerto, nonostante il quasi certo ritorno in Champions League e la nuova programmazione del club che ha in mente parecchi rinforzi sul mercato dopo un’estate vissuta quasi da spettatore. Nelle scorse settimane Allegri non si è mai sbottonato sull’argomento rinnovo, rimanendo anche lui allo status quo dato dal contratto firmato ormai quasi tre anni fa. Anche perché, secondo più fronti, di novità in tal senso non ce ne sono state e allo stesso modo non si sono registrati contatti o colloqui in quella direzione.

Juve, Righetti: “Allegri via a fine stagione. Gli piacerebbe andare alla Roma”

Anzi, voci di corridoio vorrebbero un addio a fine stagione. Se per Massimo Mauro tra le parti c’è un accordo per la rescissione alla fine di questa stagione, a confermarlo arrivano anche le parole di Ubaldo Righetti. L’ex calciatore è molto amico di Max Allegri e, in studio a ‘La Domenica Sportiva’, ha rivelato addirittura quale potrebbe essere la sua prossima squadra.

“Con lui ho un buon rapporto. Il suo momento spero che sia più tranquillo possibile, anche se non è mai tranquillo per chi allena la Juve. Credo che finirà l’anno in bianconero, ma poi penso abbia voglia di provare nuove esperienze – dice Righetti -. Non credo che vada all’estero, assolutamente”. Poi una sorta di borsino: “Napoli? Non credo. Penso più al Centro. Dove gli piacerebbe andare? Roma gli piacerebbe, ci è andato già vicino. Lazio? Non credo. Ha rifiutato il Real Madrid a suo tempo. Ma è dura e difficile che stia alla Juve anche il prossimo anno, anche perché c’è la pressione di altri allenatori che vogliono la Juve. A Conte piace tanto, lui al Milan non ce lo vedo, il club ha una vocazione e una filosofia diversa, internazionale. Non dico che andrà alla Roma, ma gli piace”. A probabilità e indizi, Ubaldo Righetti dice quindi la sua da amico di Allegri: “Max in giallorosso, Conte di nuovo alla Juve”. De Rossi permettendo, ovviamente.