“Allegri, è finita”: l’annuncio in diretta non lascia dubbi

L’avventura di Massimiliano Allegri al capolinea, scenario chiaro per il tecnico livornese: ecco la decisione della Juventus

Doveva dare una risposta importante, la Juventus, dopo le ultime gare negative, ma contro il Verona il responso non è stato all’altezza delle aspettative, anzi. Bianconeri che hanno rischiato grosso, andando due volte in svantaggio e portando a casa solo un pari.

Due punti appena in quattro giornate e cala il sipario sulle ambizioni di scudetto. L’Inter è scappata via e a questo punto riprenderla appare impresa sostanzialmente impossibile. La superiorità nerazzurra è stata sancita nello scontro diretto, ma anche nelle altre gare di questo periodo in cui la Juventus è calata di colpo. Con Allegri che non ha trovato le giuste contromisure, ha operato scelte non convincenti e a questo punto appare arrivato a fine corsa.

“Allegri ha finito il suo compito”, la Juventus volta pagina

A fine stagione, il livornese e la Juventus si separeranno. Ne è convinto il giornalista di ‘Sport Mediaset’, Gianni Balzarini, che sul proprio canale Youtube ha commentato duramente la partita del ‘Bentegodi’ e il momento bianconero.

Un vero e proprio de profundis sull’esperienza di Allegri, giunto a fine ciclo, con la Juventus chiamata a guardare avanti per il futuro: “Una squadra che ha questo cedimento emotivo, andando in svantaggio due volte e non riuscendo a imporsi sul Verona, una squadra sull’orlo del fallimento, ha un problema serio di mentalità, di gioco, di costruzione, di serenità, di sicurezze e certezze perse per strada – ha spiegato il giornalista – Chi comanda dalla panchina non è più stato in grado di infonderle, c’è un problema strutturale. Credo che la situazione in cui versa la squadra oggi sia una sicura responsabilità di Allegri e che questo verrà messo sul piatto della bilancia alla fine della stagione. La sensazione è che si sia chiuso qualcosa e che la società si sentirà di fare un sacrificio, pur di chiudere il rapporto con un allenatore che ha dato l’impressione nelle ultime settimane di aver chiuso un ciclo. Non ce l’ho con lui, rispetto il lavoro di tutti, ma mi permetto di dire che probabilmente il compito di Allegri alla Juventus è finito. Se non è riuscito a far fare il salto di qualità alla squadra in questo momento, significa che non ci riuscirà più”.