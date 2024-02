Zirkzee non pensa al mercato e fa sognare Bologna: “La Champions…”

Zirkzee continua a trascinare il Bologna di Thiago Motta: le sue dichiarazioni dopo la vittoria sul campo della Lazio

Il Bologna e Zirkzee continuano ad incantare la Serie A. Il sogno Champions è sempre più vivo dopo il pesante successo sul campo della Lazio.

A decidere il match è proprio l’attaccante olandese, intervistato da ‘Sky Sport’ a fine partita: “Sono davvero contento per i nostri tifosi. È un momento straordinario, stiamo facendo cose molto belle. I tifosi sognano, noi dobbiamo pensare partita dopo partita”.

Sul sogno Champions League: “Non ci stiamo concentrando sulla Champions League, pensiamo gara dopo gara e poi alla fine si tireranno le somme”. Infine, Zirkzee ha parlato così di Thiago Motta: “Il miglior modo per festeggiare è stato un grande abbraccio con lui. Il segreto è lavorare duro durante la settimana”. Zirkzee non pensa ancora al mercato e continua a far sognare il Bologna.