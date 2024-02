Tutto deciso, prezzo d’occasione: la Juventus ‘regala’ Chiesa

Scelta fatta, la Juventus vende Chiesa ad un prezzo davvero molto basso: così Giuntoli decide di passare all’incasso

Un’altra frenata, l’ennesima di un mese che per la Juventus è da dimenticare. Il pareggio con il Verona, dopo il successo dell’Inter contro la Salernitana, fa andare in cantina in maniera definitiva i sogni scudetto dei bianconeri.

La squadra di Allegri deve ora resettare, come detto anche dall’allenatore, e blindare la qualificazione Champions fondamentale per programmare il futuro. Un futuro che potrebbe passare anche da qualche cessione eccellente. Giuntoli ha avuto il compito di far partire un nuovo progetto che dovrà essere basato sull’unione tra esigenze tecniche e sostenibilità.

Ecco perché non si può escludere un addio eccellente in estate e da questo punto di vista la scelta sarebbe già stata fatta: Federico Chiesa via da Torino per un prezzo davvero basso.

Calciomercato Juventus, Chiesa da vendere: prezzo d’occasione

Proprio sugli addii alla Juventus si è incentrato il sondaggio pubblicato sul nostro account Twitter: “La Juventus sta già lavorando sulla prossima stagione: quale operazione in uscita dovrebbe fare in estate per permettere a Giuntoli di rinforzare ulteriormente la squadra”.

Tra le quattro opzioni disponibili è stata la cessione di Chiesa a 40 milioni di euro, votata dal 48% degli utenti che hanno risposto al sondaggio. Un vero e proprio plebiscito, visto che la cessione di Vlahovic a 60 milioni è arrivata ad appena il 22,7%. Ancora meno quello che venderebbero Soule a 40 milioni: appena il 16% ha indicato nella cessione di Soule a 40 milioni il modo migliore per racimolare un tesoretto da investire sul mercato. Infine, c’è la cessione di Bremer a 60 milioni (13,3%) dei votanti.