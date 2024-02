Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 18 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 18 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Riflettori accesi sul passo falso della Juventus contro il Verona con la Gazzetta dello Sport che apre con: “AllegriA Inter”, sottolineando la fuga scudetto della squadra di Inzaghi con “la Juve è sparita”. In taglio alto le imprese in tennis e nuoto: “Siamo Noi. Sinner 3 al mondo, Quadrella bis d’oro”. Infine: “Milan da sorpasso” con Pioli che oggi potrebbe prendersi il secondo posto in classifica.

Il Corriere dello Sport parla di “Fatal Juventus”, mentre in taglio alto spazio al tennis: “Scalata Sinner, è 3 del mondo”. A fondo pagina, ecco la crisi del Napoli: “Il Napoli non c’è più, Mazzarri rischia”. Altri titoli sono: “Milan, i piani di Gerry”, “Obbligo di applauso”, “Quadrella, oro anche negli 800. È un bis storico”, “Rigori fatali, il Settebello è d’argento”.

Infine, TuttoSport: “Sinner per noi numero 1” il titolo che campeggia in prima pagina. Quindi: “Max, quando torna la Juve?”, “Toro all’esame dei tifosi del Fila”, “Mazzarri flop, ma niente dimissioni”, “Marta&Fede, doppietta da urlo”, “Simona, oro bis nel mito di Novella”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 18 febbraio 2024

Passiamo ai quotidiani esteri con AS in Spagna che titola: “Un lider en vallecas”, mentre Marca si sofferma sul Barcellona con “Lewandoski da vida antes la Champions”.

Dalla Spagna alla Francia con L’Equipe che dedica la prima pagina a Mbappe: “Sur son 21”. Infine, in Inghilterra le prime pagine sportive dei tabloid sono quasi tutte riservate al pareggio tra City e Chelsea: “Now it’s wide open” il titolo del Mail.