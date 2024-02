Milan sotto choc, tempo scaduto per Pioli: “Ciclo finito, esonero immediato”

Primo tempo dai due volti quello giocato dal Milan all’U Power Stadium. La presa di posizione non è tardata ad arrivare

Pur avendo un approccio veemente alla gara, il Milan ha chiuso la prima frazione di gioco sotto di due reti a zero all’U Power Stadium. Dopo essere passato in vantaggio grazie alla precisa conclusione dal dischetto di Pessina, infatti, i brianzoli hanno subito raddoppiato con Dani Mota, abile a beffare Maignan con un preciso tiro a giro sul secondo palo.

Primo tempo da incubo, quindi, per la compagine di Stefano Pioli. Non ha pagato fino a questo momento il turnover varato dall’allenatore del Milan che ha preferito lasciare in panchina Leao e Giroud. Troppo statici in attacco, i rossoneri non hanno quasi mai impensierito Di Gregorio, poi costretto ad uscire per infortunio. A finire immediatamente sul banco degli imputati, come è capito anche in altre circostanze, è stato proprio Stefano Pioli. Moltissimi sono i commenti di supporters del Milan piuttosto delusi dalla gestione delle forze varata dal tecnico rossonero. Non ha convinto l’approccio alla gara e più in generale la decisione di optare per un massiccio turnover in un momento nel quale Leao e compagni stavano trovando continuità di rendimento e prestazione. Passiamo in rassegna alcuni commenti a riguardo:

Rigore o no, Pioli e da mandare via senza se e senza ma. Ciclo concluso — alessanro (@alessan59192492) February 18, 2024

Thiaw imbarazzante ma sembra che siamo

Imbambolati. Vergognoso questo 1 tempo e Pioli ogni volta che prova a fare il fenomeno fa scempi. — aristide vercillo martino 🇮🇹. 🔴⚫️🟥⬛️ (@AristideMartino) February 18, 2024

Pioli e il turnover è come Pioli e i derby #MonzaMilan — G҉a҉b҉r҉i҉ (@Gabri2283) February 18, 2024

Sto cercando quelli che difendono il turnover di Pioli… #MonzaMilan — Matteo Rabbia 💢 (@acmatteorabbia) February 18, 2024

Gran gestione del rientro di Thiaw da parte di Pioli.#MonzaMilan — Deb (@graphics12229) February 18, 2024

Pioli da esonero immediato — Il Diavolo dietro l’Altare 👺 (@DiavolerieRN) February 18, 2024

Pioli out — Nigel Margett (@Nigel_The_Ram) February 18, 2024