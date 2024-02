L’ex Serie A si ritira: si prendono il titolarissimo della Lazio

Il futuro di un titolarissimo della Lazio è in bilico. Potrebbe presto dire addio ai biancocelesti dopo il ritiro di un calciatore che ha calcato i campi di Serie A

Il calcio è fatto di sliding doors, di momenti di crescita per la carriera di un campione e di altri in cui tutto finisce, perché bisogna anche ascoltare il proprio corpo e le sue scadenze.

Questo potrebbe presto succedere a Raul Albiol. Il centrale spagnolo ha vissuto una carriera meravigliosa, in cui si è tolto la soddisfazione di giocare con il Real Madrid, con il Napoli, ancor prima il Valencia e ora al Villarreal, di cui è diventato un vero e proprio simbolo. A 38 anni è ancora lì piantato al centro della retroguardia, ma il suo contratto scadrà a fine anno e la sensazione è che stavolta non verrà rinnovato, anzi, scrivono dalla Spagna, per lui è sempre più vicino il momento di appendere gli scarpini al chiodo.

Si chiude una porta, quindi, ma potrebbe aprirsene subito un’altra per il ‘Sottomarino giallo’. Il club, infatti, avrebbe già individuato il sostituto ideale per il difensore, un nome che potrebbe non far rimpiangere la sua qualità e la sua leadership nel lungo periodo. Ma sono dolori per la Lazio.

Il Villarreal punta Gila: piace tantissimo a Marcelino

La coppia formata da Casale e Romagnoli sembrava poter essere il futuro dei biancocelesti ancora per diversi anni, ma in questa stagione hanno scalato le gerarchie Patric e Gila, quest’ultimo in maniera abbastanza inaspettata.

Il 23enne ex Real Madrid ha sempre fatto bene quando chiamato in causa e ha dimostrato di poter reggere l’urto anche ad altissimi livelli contro il Bayern Monaco. Di lui ora si parla in tutt’Europa, dopo che ha bloccato Harry Kane durante il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League, praticamente senza mai fargli vedere il pallone.

Secondo quanto riporta ‘elgoldigital’, Marcelino non si è perso la grande performance del centrale e avrebbe deciso di puntare fortemente su di lui per la prossima stagione. Con gli addi di Albiol e Foyth, Gila potrebbe giocare con continuità da titolare e togliersi diverse soddisfazioni in Spagna. Certo, bisognerà verificare la volontà della Lazio di privarsene, ma bisognerà pensarci tra qualche mese. E comunque, con l’offerta giusta, nulla pare impossibile.

Alessandro Basta