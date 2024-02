Incubo esonero prima della Champions: sconfitta e rissa finale

Il ribaltone in panchina potrebbe costare molto caro al tecnico: succede di tutto al triplice fischio. Ecco quanto successo

Alla luce dei tanti impegni in rapida successione, sono tante le panchine a rischio sia in campo Nazionale che in campo internazionale. Ne sa qualcosa il Bayern Monaco, che sta attraversando una delle crisi più acute della sua storia recente. Sconfitta dalla Lazio in Champions League e a distanza siderale dal Bayer Leverkusen delle meraviglie, la compagine di Tuchel è uscita con le ossa rotte anche dall’ultimo confronto contro il Bochum.

Un KO che potrebbe avere conseguenze deleterie per il futuro di Tuchel, messo già in discussione nei giorni scorsi. Per il futuro della panchina del Bayern si aspettano dunque ore di riflessione. Un ribaltone in panchina non può essere affatto escluso. Come se non bastasse, dopo il triplice fischio della gara contro il Bochum, secondo quanto evidenziato da Patrick Strasser, si sarebbe materializzato anche un parapiglia tra Joshua Kimmich e il vice allenatore del Bayern Zsolt Low. Segnale evidente della crisi acuta del Bayern, già evidenziata dalle parole di alcuni senatori (Muller in primis) nelle scorse settimane.