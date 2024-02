Frosinone-Roma, Kaio Jorge spreca una tripla occasione: Di Francesco lancia una bottiglietta

Kaio Jorge cestina tre tiri in fila in area di rigore, sbattendo su Svilar e sbagliando l’ultimo scatenando la rabbia incontrollata del tecnico

Allo Stirpe è come sempre una serata divertente dal punto di vista puramente calcistico, delle emozioni e l’intensità di un Frosinone arrembante e voglioso di fare la partita. E la Roma sta nettamente subendo le ripartenze e l’intraprendenza dei giallazzurri, che però stanno sprecando decisamente troppo, sbattendo contro Svilar ma soprattutto per colpa dell’imprecisione in area.

Manifesto è la tripla chance incredibile capitata sui piedi di Kaio Jorge, che viene servito al centro dell’area da Gelli: la prima conclusione viene ribattuta dalla difesa alla disperata, poi è Svilar a fare un miracolo in uscita buttandosi quasi a capofitto. E infine il brasiliano prova ad angolare ma calcia clamorosamente fuori. Lo Stirpe quasi non crede agli errori in serie del calciatore di proprietà della Juventus e come loro anche Di Francesco. Il tecnico dei ciociari è una furia in panchina e addirittura lancia una bottiglietta dalla rabbia. Un primo tempo vissuto in costante tensione dal grande ex della partita, che in particolare se l’è presa con i suoi calciatori per la fase di costruzione e impostazione dalla difesa, che non è mai stata rapida e veloce verso i terzini.