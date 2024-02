DIRETTA Serie A, Frosinone-Roma: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Stirpe’ tra il Frosinone di Di Francesco e la Roma di De Rossi in tempo reale

La Roma fa visita al Frosinone in Ciociaria in una gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Un derby laziale che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà diretto dall’arbitro Giua della sezione di Olbia.

Reduci dal pareggio nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Feyenoord che ha fatto seguito alla sconfitta casalinga contro l’Inter di una settimana fa, i giallorossi di Daniele De Rossi vogliono tornare alla vittoria. Lo scopo è quello di provare a restare agganciati al treno quarto posto che vale la prossima Champions e di prepararsi al meglio al ritorno di giovedì prossimo contro gli olandesi. Per i gialloazzurri del grande ex Eusebio Di Francesco, privi dello squalificato Romagnoli, si tratta invece dell’occasione di battere una big di fronte al proprio pubblico per voltare pagina dopo i ko contro Milan e Fiorentina e per cercare di tenere a distanza la zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i capitolini hanno avuto la meglio con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Lukaku e di Pellegrini. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Stirpe’ tra Frosinone e Roma live in tempo reale.

Probabili formazioni Frosinone-Roma

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini; Soulé, Kaio, Reinier. All. Di Francesco

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi

CLASSIFICA SERIE A: