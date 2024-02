De Rossi vale tanti soldi per la Roma: già risparmiati 30 milioni

Daniele De Rossi è l’uomo su cui la Roma basa il proprio presente e futuro: i risultati si vedono già, anche dal punto di vista economico

Ormai alcune settimane fa, i Friedkin hanno smesso di restare a guardare una stagione dal grigiore accecante e hanno preso una scelta complicata per la loro panchina. Sì, perché dire addio a José Mourinho non è semplice, ma i giallorossi l’hanno esonerato e hanno scelto di ripartire da Daniele De Rossi.

I dubbi non mancavano, ma attraverso il lavoro, la determinazione e la totale coesione con l’ambiente, il tecnico è riuscito a riportare un entusiasmo che non faceva capolino da un bel po’ dalle parti di Trigoria. La voglia di giocare, uno stile di gioco offensivo e la gioia nel mantenere il possesso stanno portando i tifosi a identificarsi tanto nelle novità di De Rossi, e con la Champions League che non sembra più un miraggio.

Lo stesso discorso vale per la squadra, dato che molti calciatori sembrano rivitalizzati dopo il cambio in panchina. Leandro Paredes è una certezza in regia, ma è soprattutto Lorenzo Pellegrini l’uomo che sta facendo la differenza, soprattutto in fase offensiva. Ciò potrebbe portare a stravolgere anche le strategie sul calciomercato.

De Rossi cambia il calciomercato della Roma: cosa succede a centrocampo

La mezzala ex Sassuolo si è imposto come leader tecnico e ha un’efficacia pazzesca sotto porta. È un calciatore totale, raro da trovare in Europa e su cui la Roma ha intenzione di puntare ancora tanto per i prossimi anni, ovviamente con l’avallo di De Rossi.

Il recupero di Pellegrini è una manna dal cielo anche per la società e il bilancio. Negli ultimi anni, molte fiches erano state puntate su profili come Matic, Renato Sanches, Aouar, una mezzala in grado di dare qualità e andare in rete con regolarità. In estate probabilmente la dirigenza aveva già programmato un nuovo colpo da almeno 25-30 milioni di euro, ma così non dovrebbe essere.

Al massimo si punterà su qualche rinforzo low cost per allungare la panchina, ma i titolari sono già decisi e saranno Pellegrini e Cristante, con prospettive di ricoprire quelle posizioni anche in Nazionale. Sì, De Rossi potrebbe dare una mano anche a Luciano Spalletti in vista degli Europei, e anche questo non era scontato.

Alessandro Basta