Dall’Inter alla Fiorentina: un jolly per la rivoluzione totale

Un calciatore dell’Inter potrebbe passare a sorpresa alla Fiorentina al termine della stagione attuale: si tratta di un vero e proprio jolly

L’Inter continua a macinare punti e a sfiorare nuovi record storici, nel percorso che porta verso la conquista dello scudetto. Le certezze dei nerazzurri si basano su un centrocampo molto solido e di qualità, in grado di sostenere il gioco di Simone Inzaghi sia in fase offensiva, sia in quella difensiva.

Con gente come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan è veramente difficile trovare spazio, e ne sa qualcosa anche Davide Frattesi, l’investimento più oneroso dell’estate scorsa, che però non riesce a trovare continuità sul campo. Il problema è anche maggiore per Davy Klaassen: nonostante il centrocampista olandese abbia sempre fatto bene, quando chiamato in causa, gli spazi per lui sono ridotti. E a giugno arriverà anche Piotr Zielinski.

Inzaghi su di lui ha detto in tempi recenti: “Meriterebbe più spazio, è un grandissimo e ha fatto più di 100 gol in carriera”, ma questo spazio non arriva e, a questo punto, la separazione a fine stagione è sempre più probabile, con un po’ di dolore da parte di tutti. Il contratto dell’ex Ajax scadrà al termine della stagione, ma c’è già chi ha notato le sue qualità ed è pronto a puntare su di lui.

La Fiorentina piomba su Klaassen: Italiano ha un jolly a parametro zero

Klaassen ha totalizzato otto presenze in Serie A e tre in Champions League, ma in pochissime occasioni da titolare. Alla Fiorentina avrebbe decisamente più spazio. Sì, proprio i toscani hanno messo gli occhi sull’olandese e potrebbero affondare il colpo.

D’altronde, la Viola ha in programma diversi cambiamenti in quella zona di campo. Arthur difficilmente resterà e Giacomo Bonaventura è sempre più lontano dal rinnovo di contratto, con la Juve che potrebbe tornare alla carica per lui. Inoltre, anche Barak finora non ha pienamente convinto e potrebbe dire addio.

Sono tutti fattori che impongono a Rocco Commisso di rimpolpare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano e Klaassen potrebbe essere il profilo giusto per farlo. Può giocare da mezzala, da trequartista, all’occorrenza anche da mediano e, a 30 anni, ha ancora molto da dare. In più, conosce già bene il calcio italiano: a prezzo contenuto, è un colpo da non farsi sfuggire.

