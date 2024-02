Colpo di scena Cannavaro: ecco il futuro dell’allenatore

Colpo di scena Cannavaro: l’allenatore, ex capitano della Nazionale italiana, potrebbe prendere una decisione a sorpresa per il ritorno

Dopo le esperienze fuori dall’Europa e la parentesi negativa di Benevento, Fabio Cannavaro è alla ricerca di una nuova panchina in Italia o in Europa.

“Una chiamata dalla Serie A? Dipende dalla situazione, qualunque chiamata va valutata e presa in considerazione. Ora voglio allenare in Europa e non mi chiudo nessuna porta. Certamente allenare il Napoli è uno dei miei sogni, Napoli è parte della mia storia. Il Real Madrid? Mai dire mai…”. Negli scorsi mesi lo stesso ex difensore ha dichiarato la sua volontà di rimanere stabilmente in Europa. Il tecnico è stato recentemente accostato anche al Bari di De Laurentiis, vicino al sogno chiamato Napoli. Per Cannavaro, però, non sono da escludere sorprese.

Italia, Cannavaro nello staff di Spalletti per l’Europeo: l’ultima suggestione

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, Fabio Cannavaro potrebbe entrare nel gruppo della Nazionale di Spalletti per il prossimo Europeo. L’ex capitano azzurro discuterà con Gravina il possibile ingresso nello staff azzurro.

Come riferito dal quotidiano, l’ipotesi è che Cannavaro si unisca allo staff tecnico “una tantum” per dare un contributo di esperienza soprattutto nei grandi tornei. L’ex difensore potrebbe aggiungersi a Buffon come figura di supporto e senso di appartenenza per lo spogliatoio.