Bufera Milan, li ha letteralmente divisi: “In panchina per tre mesi”

La sua prestazione ha suscitato non poche reazioni contrastanti. Intrigo Milan: ecco cosa è successo

Superato il primo quarto di gara del match dell’U Power Stadium che il Milan, pur gestendo in maniera veemente, non è riuscito ad azzannare in maniera definitiva. La retroguardia di Palladino, almeno fino a questo momento, sta reggendo. Se si esclude l’occasione iniziale avuta da Theo Hernandez, infatti, i rossoneri hanno faticato a rendersi pericolosi dalle parti di Di Gregorio.

Il turnover ragionato di Pioli, almeno fino a questo momento, non ha pagato. In particolare, a finire nel mirino della critica è stato soprattutto l’impiego dal primo minuto di Chukwueze. L’ex Villarreal, infatti, pur rendendosi protagonista di una prestazione fin qui molto volitiva, non è riuscito ad imprimere il suo sigillo. Pericoloso in fase di ripartenza grazie alla sua forza fisica, Chukwueze ha letteralmente diviso i giudizi dei tifosi del Milan in questo primo tempo. Tra chi vi ha scorto segnali importanti che possono far presagire spunti interessanti e chi invece ne sottolinea la poca concretezza da un punto di vista tecnico, auspicando un suo ritorno immediato in partita. Ecco una rapida carrellata in tal senso:

Chukwueze che predilige accentrarsi con i piedi sulla linea laterale

Leao che vuole stare largo viene fatto accentrare nel caos Il rispetto delle caratteristiche dei giocatori? La prossima volta — Mattia (@acmattiam) February 18, 2024

scarso sto Chukwueze, io lo terrei in panchina altri 2/3 mesi — Belo ☭ 🇵🇸 (@13beloo) February 18, 2024

Migliore in campo: Chukwueze. Non penso serva aggiungere altro — Æ (@pausascenica) February 18, 2024

Okafor e Chukwueze preferiscono giocare più al centro vicino la porta quindi Pioli li mette sulla linea laterale a 40 metri dalla porta — Perché Astori e non Pioli? (@manu__99) February 18, 2024

Ma invece chukwueze si può gentilmente rispedire in coppa d’africa? — cavaliere rossonero (@cavalierern_) February 18, 2024

Ma la coppa d’Africa non poteva durare un’altro mese?

Avevo rimosso #Chukwueze dalla mia vita #MonzaMilan — DANDI (@iampellegrino7) February 18, 2024