2024 disastroso e ultimatum: così salta la panchina italiana

Un inizio d’annata disastroso per il tecnico: la panchina scotta, ultimatum da parte del club

Un 2024 in grande salita. Una vittoria che ancora non arriva e una posizione in panchina che si fa sempre più complicata.

Non è un buon momento per l’Olympique Marsiglia e per Gennaro Gattuso. L’allenatore italiano, arrivato alla guida dei transalpini a fine settembre, sta attraversando un momento difficile per quanto riguarda i risultati. L’OM non vince dal 17 dicembre, in casa contro il Clermont e ha perso parecchio terreno in classifica. Vero che in questo 2024 è arrivata una sola sconfitta, contro il Lione (escludendo quella ai rigori contro il Rennes in Coppa di Francia), ma i troppi pareggi hanno portato la squadra all’ottavo posto, con una zona Europa che si allontana sempre più. Il quarto posto, attualmente occupato dal Monaco, dista infatti 8 punti.

Olympique Marsiglia: Gattuso confermato, ma col Brest rischia

Una situazione difficile dunque, anche se Gattuso è riuscito, in un ambiente complicato, a solidificare il gruppo squadra.

Il problema maggiore è però la mancanza di vittorie. ‘La Provence’ sottolinea come la posizione del tecnico, al momento, non sia a rischio. Certo, mancano i successi, ma dalla dirigenza hanno manifestato vicinanza al tecnico, desideroso e fiducioso di invertire la rotta. “Non vedo una squadra morta, ma credo sia un discorso di paura” ha sottolineato Gattuso dopo il 2-2 in trasferta in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, con l’OM beffato nei minuti finali. Proprio dopo il match, Gattuso avrebbe incontrato la dirigenza e ha avuto rassicurazioni sul futuro, anche se un punto interrogativo potrebbe portarlo la gara odierna. Il Marsiglia sfiderà in trasferta l’ostico Brest, quinto in campionato, con 7 punti di vantaggio sull’OM. Una trasferta complicata che nel caso in cui dovesse concludersi con una netta sconfitta, scrivono dalla Francia, potrebbe far vacillare la posizione dell’allenatore calabrese, che sarebbe poi ancora più a rischio con il ritorno del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.