Svolta Leao: il Real non si ferma e scippa ancora il Psg

Non solo Kylian Mbappe, in Francia sono certi che il Real Madrid è pronto ad un altro scippo al Psg. Così cambia il futuro di Rafa Leao

Sono giorni caldi per il calciomercato europeo. La notizia dell’addio al Psg di Kylian Mbappe è chiaramente destinata a far discutere ancora per parecchio e chiaramente a dare una spinta importante a molte trattative.

Il club francese si sta muovendo, setacciando il mercato, alla ricerca del giusto erede del campione della nazionale di Didier Deschamps. Così in questi giorni diversi giocatori di Serie A sono stati accostati al Psg: i rumors di calciomercato sono stati davvero parecchi, a partire dal solito Rafa Leao, ma nelle ultime ore si sono fatti i nomi anche di Lautaro Martinez, che nonostante i proclami non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l’Inter, e chiaramente di Victor Osimhen. Il nigeriano ha dimostrato di avere già la testa altrove e potrebbe davvero essere il nome giusto per sostituire Mbappe. Il Napoli è ben consapevole del fatto che questi saranno gli ultimi mesi sotto il Vesuvio per il centravanti. C’è la Premier League sullo sfondo, ma il Psg ha certamente le carte giuste per convincere sia Aurelio De Laurentiis che lo stesso Osimhen.

Dalla Francia, però, giunge una notizia che inevitabilmente è destinata a cambiare il calciomercato del club francese. Sì perché il futuro di Luis Campos dovrebbe essere lontano dal capoluogo transalpino.

Psg, addio a Campos: cambia il futuro di Leao

E’ FootMercato a scrivere del possibile addio di Luis Campos. L’uomo del mercato del Psg potrebbe addirittura seguire Kylian Mbappe e trasferirsi anche lui a Madrid, diventando un nuovo dirigente del Real.

C’è una reale possibilità che ciò accada, si legge sul portale francese. Una possibilità che come detto cambierebbe chiaramente gli scenari del mercato del Psg. L’interesse per Rafa Leao, ad esempio, potrebbe venire meno, facendo felice il Milan. D’altronde, non è un segreto, è proprio Campos il primo estimatore per il talento portoghese dei rossoneri. Una sua eventuale partenza cambierebbe tutto e di certo non spingerebbe per averlo al Real Madrid