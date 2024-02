Sospeso il match di campionato: ecco cosa è successo

L’arbitro ha deciso per la sospensione della partita a causa della protesta choc dei tifosi.

Palline da tennis in campo, come accaduto ieri in Colonia-Werder Brema. Oggi, medesima protesta è avvenuta durante un’altra gara di Bundesliga. Precisamente in Hoffenheim-Union Berlino, sul risultato di 0-0.

I tifosi manifestano in modo alquanto singolare la scelta della stessa Bundesliga di aprire le porte ai fondi di investimento.