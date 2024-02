Probabili formazioni Hellas Verona-Juventus: Allegri ritrova Vlahovic, per Baroni dubbio in difesa

La Juventus torna in campo per il 25esimo turno di campionato e lo fa a Verona contro l’Hellas. I bianconeri arrivano da una brutta serie di risultati e sono chiamati a una risposta. Anche l’Hellas non vive il suo momento migliore, arrivando da quattro match senza vittoria

Gli scaligeri, rivoluzionati dal mercato di gennaio, sono fermi a 19 punti in piena lotta per la salvezza. La Juve è seconda solo un punto davanti al Milan e deve necessariamente invertire l’andazzo delle ultime settimane. Di seguito i possibili schieramenti.

La Juventus è chiamata ad un risposta, in termini di punti e perché no di prestazione. Massimiliano Allegri conferma pubblicamente il modulo e lavora sulle proprie certezze, come detto in conferenza, ma deve fare a meno di Bremer. Non chiude però alla possibilità di inserire due giocatori alle spalle della punta. In porta Szczesny, in difesa Gatti, Danilo – che rientra – e Rugani per sostituire il numero ‘3’, in vantaggio sull’altro brasiliano Alex Sandro. In mezzo tris Rabiot, Locatelli e McKennie. A destra Cambiaso davanti a Weah, a sinistra Kostic. Nel reparto offensivo, Vlahovic con uno tra Chiesa e Yildiz, col turco che insidia l’italiano: sue quotazioni sono in netta crescita. Baroni, elogiato da Allegri alla vigilia, si schiera con la classica difesa a quattro, guidata dall’inossidabile Dawidowicz e col ballottaggio tra Magnani e Coppola. Duda e Folorunsho immancabili alfieri davanti alla linea difensiva. Alle spalle del centravanti Swiderski – insidiato dalla candidatura di Bonazzoli -, agiranno il pretoriano Lazovic, Suslov e Noslin.

Hellas Verona-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida tra Hellas Verona e Juventus sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18. La partita sarà diretta dal signor Di Bello, gli assistenti saranno Lo Cicero e Moro; il quarto ufficiale sarà Manganiello. Al VAR Guida, coadiuvato da Doveri quale AVAR.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski. Allenatore: Baroni

SQUALIFICATI: Nessuno

INDISPONIBILI: Cruz

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri

SQUALIFICATI: Bremer, Fagioli, Pogba

INDISPONIBILI: Perin, Kean, De Sciglio

Il calendario di Hellas Verona e Juventus

I padroni di casa dell’Hellas Verona, dopo la sfida ai bianconeri se la vedranno con il Bologna, il Sassuolo in casa e poi voleranno a Lecce. Due sfide che diranno molto anche in zona salvezza, quelle contro i neroverdi e i salentini. La Juventus accoglierà poi all’Allianz Stadium il Frosinone e sarà poi chiamata a due sfide importanti per la zona nobile della classifica: prima il Napoli al ‘Maradona’ poi l’Atalanta in casa.