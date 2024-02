Periodo nero per la Juve, Danilo ko: diagnosi e tempi di recupero

Non solo il pareggio, la Juventus fa i conti anche con l’infortunio di Danilo uscito malconcio dalla trasferta contro il Verona

Periodo nero per la Juventus che manca l’appuntamento con la vittoria anche contro il Verona e vede allungare l’Inter a +9 e cn una partita da recuperare. Non bastasse la crisi di risultati, dal Bentegodi Allegri torna anche con un problema in più: l’infortunio di Danilo.

Il difensore brasiliano, capitano del club bianconero, ha terminato la gara da centravanti a causa di un problema fisico accusato negli ultimi minuti del match. La prima diagnosi parla di un trauma alla caviglia sinistra che sarà da valutare nei prossimi giorni.

L’ex Manchester City si sottoporrà agli accertamenti clinici che definiranno l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Stando così le cose è tutta da verificare la sua disponibilità per la sfida di domenica prossima in casa del Frosinone.