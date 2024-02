Pagano la clausola di Leao: 175 milioni al Milan

Un top club paga la clausola rescissoria di Leao: 175 milioni di euro al Milan. L’indiscrezione e tutti i dettagli

I gol di Rafa Leao per il momento mancano solo in campionato al Milan di Stefano Pioli. Dopo la Coppa Italia, infatti, la stella rossonera ha ritrovato la rete anche in Europa League nel 3-0 al Rennes.

L’esterno portoghese è ancora a secco da settembre in Serie A ma nelle ultime settimane è risultato comunque decisivo con assist o rigore procurati. Nel frattempo, il Milan ha ritrovato grande continuità di risultati e Leao è sempre protagonista.

Da lui ci si aspetta sempre di più, è sempre il rossonero più chiacchierato, ma la mancanza di gol non sembra aver allontanato le sirene estere dei top club. Due, in particolare, potrebbero tornare alla carica nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, Chelsea-PSG per Leao: pagano la clausola rescissoria

Secondo quanto riportato dal portale ‘hitc.com’, si profila una corsa a due tra Chelsea e Paris Saint-Germain per la firma di Leao. Il portoghese, dal canto suo, sarebbe disponibile al trasferimento per il salto in una big europea.

Chelsea e PSG sono però avvisate: nel nuovo contratto firmato da Leao è presente una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, valida nelle prime settimane di luglio. Il Milan chiede ben oltre 100 milioni per liberare la propria stella, il giocatore è stato già blindato negli scorsi mesi dal club rossonero. La ‘telenovela’ Leao, in ogni caso, rischia di riaprirsi già in estate.