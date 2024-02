La Juve affonda il colpo: 50 milioni per il ‘castigatore’ dell’Inter

La Juve è pronta a tornare sul calciomercato per mettere a segno un colpo molto interessante: maxi offerta per il ‘castigatore’ dell’Inter

La stagione deve ancora finire per la Juve, che cercherà di strappare il piazzamento migliore possibile in Serie A come in Coppa Italia, un trofeo che sarebbe importante portare in bacheca in questa stagione.

A fine anno poi, tante cose potrebbero cambiare, a partire dalla panchina dove Massimiliano Allegri potrebbe dire addio. A prescindere dal tecnico che guiderà la squadra, un nuovo mediano a centrocampo dovrà arrivare e la dimostrazione è stata chiara nel match contro l’Udinese. I friulani, infatti, sono riusciti a portare a casa tre punti all’Allianz Stadium, e tra i peggiori in campo c’è stato Manuel Locatelli.

I tifosi l’hanno criticato aspramente, ma anche la società pensa che si debba salire di livello proprio in quella posizione. A tal proposito, c’è un nome sul calciomercato che piace non poco a Cristiano Giuntoli, e che porterebbe la quantità e la qualità necessaria in quella zona di campo. Il suo valore di mercato, però, è piuttosto alto.

La Juve cerca il nuovo regista: è un nome che ha fatto male all’Inter

La Juve gradisce non poco il profilo di Mikel Merino, classe 1996 in forza alla Real Sociedad e che, proprio con il club spagnolo ha messo non poco in difficoltà l’Inter di Simone Inzaghi, tanto da piazzarsi al primo posto nel girone.

Lo spagnolo dal mancino particolarmente educato è uno dei migliori profili in Europa davanti la difesa, perché riesce a offrire una manovra pulita e capacità balistiche, ma ha anche una struttura fisica molto importante (è alto 189 centimetri) che gli permette di essere efficace in fase difensiva. Non a caso, contro la Beneamata è stato tra i migliori in campo in entrambe le occasioni.

A favorire l’affare c’è il contratto di Merino, che scadrà il 30 giugno 2025. L’ultimo prolungamento è arrivato addirittura nel 2020 e ancora la firma non c’è stata e non è detto che avverrà mai. Per questo la Juve potrebbe chiedere uno sconto rispetto ai 50 milioni di euro richiesti dalla Real Sociedad, ma non è detto che ci riuscirà.

Alessandro Basta