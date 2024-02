Juventus, telenovela infinita: UFFICIALE il ricorso al Tar

Juventus, dalla semestrale del bilancio del club bianconero emergono nuovi dettagli in merito all’ultimo ricorso al Tar presentato dai bianconeri

Un occhio al campo ma uno sguardo rivolto anche a quanto succede fuori dal rettangolo di gioco. Archiviata una sessione di calciomercato che ha visto la Juventus ricoprire un ruolo da protagonista soprattutto negli ultimi giorni, la “Vecchia Signora” ha iniziato a programmare le prossime mosse con un occhio molto vigile ai parametri di bilancio.

A tal proposito l’ultima relazione di bilancio presentata dalla Juventus ha contribuito a fare chiarezza sulla situazione economica finanziaria del club bianconero. Nella stessa relazione, però, è emersa anche una novità degna di nota. La Juventus, infatti, ha comunicato ufficialmente di aver fatto ricorso al Tar del Lazio in merito al procedimento Consob ex art. 154-ter, comma sette, del D.Lgs. n 58/1998. Di seguito lo stralcio di comunicato in merito:

“In data 31 luglio 2023, Consob ha notificato a Juventus una comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione della misura di cui all’art. 154-ter, comma 7, del TUF, rappresentando di aver rilevato alcune criticità con riferimento alla contabilizzazione operata da Juventus di talune operazioni e fatti di gestione relativi (i) al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e (ii) al bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022, e dato avvio al procedimento amministrativo volto a chiedere alla Società di rendere pubbliche le criticità rilevate e di provvedere alla pubblicazione delle necessarie informazioni supplementari (…). In data 22 dicembre 2023, Juventus ha impugnato la delibera 22858/2023 e la Richiesta ex art. 114 TUF dinanzi al Tar della Lazio“.