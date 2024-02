Juventus, Rabiot ammette: “Troppo mosci, pensiamo al secondo posto”

Non usa giri di parole Adrien Rabiot al termine di Verona-Juventus: ammissione di colpe del centrocampista

La Juventus esce con un solo punto dalla trasferta del ‘Bentegodi’ e porta a quattro il numero di partite senza vittorie per i bianconeri.

Il gol di Adrien Rabiot ha permesso alla Juventus di evitare la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Inter e Udinese, ma il momento dei bianconeri resta a dir poco negativo. Due punti nelle ultime quattro gare per la truppa di Allegri, troppo poco come confermato dallo stesso Rabiot a fine partita ai microfoni di Dazn: “Dovevamo fare di più dopo i punti che abbiamo lasciato per strada”.

Secondo Rabiot, al Bentegodi era necessario “non prendere il primo gol che ci ha fatto male, poi abbiamo rimontato, è vero, ma abbiamo iniziato a giocare un po’ tardi nel secondo tempo”. Il centrocampista bianconero ricorda come “sono sempre i dettagli a fare la differenza, dobbiamo ritrovare la compattezza, quello che eravamo prima quando non prendevamo gol”.

Verona-Juventus, le parole di Rabiot a fine partita

Il momento in casa Juventus è tutt’altro che semplice “perché proviamo a ritrovare la vittoria, non è facile, questo è un campo ostico e loro sono bravi, ma dobbiamo riprendere questo percorso perché è importante ritrovare la fiducia e soprattutto la vittoria“.

Grossa ingenuità in occasione del secondo gol subito dal Verona: “Sono i dettagli, prima in queste fasi di gioco eravamo più forti, più compatti. Siamo stati troppo gentili, non possiamo prendere un gol così” ha affermato Rabiot, secondo cui “non è questione di modulo, dobbiamo solo cercare di essere offensivi, fare gol senza subirne, quella è la nostra forza”.

Lo scudetto sembra ormai un miraggio, ecco perché la Juventus dovrà cercare di difendere il secondo posto: “C’è da essere realisti – ha proseguito Rabiot– l’Inter fa il suo percorso e noi dobbiamo lottare per mantenere il secondo posto. Siamo arrivati a questo punto dopo aver fatto 53-54 punti, dobbiamo solo ritrovare questo, poi ce la giocheremo per il secondo posto. Stasera eravamo troppo mosci”.