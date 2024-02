Inzaghi gongola: “Mi rendono orgoglioso”. Nessuna vendetta per Pippo

L’Inter travolge con un poker di reti la malcapitata Salernitana: tutta la soddisfazione di Simone Inzaghi in conferenza stampa

Inter sul velluto contro la Salernitana nel più classico dei testa-coda. I nerazzurri dominano in lungo e in largo e conquistano la 20° vittoria in 24 partite di campionato.

La Juventus scivola a -10 in classifica, con i nerazzurri che continuano la corsa in solitaria verso lo scudetto e la seconda stella. Simone Inzaghi non sbaglia un colpo e si prepara inoltre al meglio per il primo round degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il tecnico piacentino applaude i suoi ragazzi in conferenza stampa: “Il 2024 finora è stato perfetto. Abbiamo fatto un ottimo percorso, sapendo che queste prestazioni devono portarci nelle migliori condizioni per gli ultimi tre mesi della stagione. La squadra ha avuto più tempo per lavorare, i ragazzi stanno bene e i carichi sono stati quello giusti in allenamento. La differenza la fa lo spirito e come la squadra si allena, tutto questo poi lo si vede in campo”.

Inzaghi dopo Inter-Salernitana: “Buchanan bravo su entrambe le fasce”

Inzaghi prosegue nella sua analisi dalla sala stima del Meazza: “I ragazzi hanno tantissima voglia, seguono me e il mio staff nel migliore dei modi. Mi rende orgoglioso vederli giocare in questo modo. La strada però ancora lunga, adesso avremo tante partite ravvicinate e dovremo prepararci al meglio”.

L’allenatore dell’Inter si sofferma poi su Buchanan, all’esordio in maglia nerazzurra: “Lavora molto bene ogni giorno, si sta inserendo nel migliore dei modi. È bravo a ricoprire entrambe le fasce e lo avevamo provato anche a sinistra. Deve migliorare con la lingua, ma siamo contenti di lui”. Infine un pensiero per il fratello Pippo, esonerato nei giorni precedenti al match di questa sera: “Penso abbia già risposto lui, non ho altro da dire. Stasera l’abbiamo vinta per l’Inter, per noi era molto importante conquistare i tre punti. La Salernitana aveva impensierito le altre grandi e per chiuderla già nel primo tempo serviva una grande Inter”.