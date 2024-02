Il Napoli svaligia la diretta rivale: investimento da 55 milioni

Il Napoli è pronto a una rivoluzione in piena regola nella prossima sessione di calciomercato. I partenopei vogliono effettuare un investimento da 55 milioni

Questa stagione non sta andando per nulla secondo le aspettative per il Napoli, che è ancora lontano dalla qualificazione alla prossima Champions League e ha gli ottavi di finale di Champions League, in cui però sfiderà il Barcellona, per salvare la stagione, dopo i fuochi di artificio dello scorso anno.

Restando proiettati sul presente, oggi c’è un impegno contro il Genoa da onorare al meglio, in attesa di ritrovare un Victor Osimhen in piena forma. Non si tratta di un impegno semplice e in cui la difesa degli Azzurri dovrà fare gli straordinari per tenere a bada la qualità di Albert Gudmundsson, uno dei migliori centrocampisti del campionato per quanto riguarda i dati realizzativi. A gennaio, non a caso, è entrato nel mirino della Fiorentina, che ha offerto una cifra importante per portarlo in maglia viola.

Così non è stato e ora tante big sono pronte a darsi battaglia. In prima linea, ci sono Juve e Napoli, con i partenopei che sembrano in prima fila per arrivare al trequartista. Il club ligure ha già fissato il prezzo a 35 milioni di euro.

Il Napoli guarda in casa Genoa: occhi anche su Retegui

Non c’è solo Gudmundsson nelle mire dei campioni d’Italia in carica. Attenzione anche al profilo di Mateo Retegui. L’attacco del Napoli potrebbe subire una rivoluzione molto profondo, che partirà dalla cessione annunciata di Osimhen.

Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, però, non sono per nulla sicuri di restare, quindi potrebbero essere due le punti che servirebbero ai partenopei. Una di queste potrebbe essere proprio il centravanti del Genoa e della Nazionale, che già lo scorso maggio piaceva molto ad Aurelio De Laurentiis, prima di arrivare in rossoblù. In questa stagione, anche per colpa di diversi problemi fisici, è andato un po’ a intermittenza, ma il Napoli è convinto che possa essere utile o comunque un upgrade rispetto a chi c’è adesso.

Non sarà facile, però, strapparlo dopo un solo anno al Genoa, per cui potrebbero servire ben 20 milioni di euro. Uniti ai soldi per Gudmundsson, potrebbero essere in totale 55, cifra che potrebbe essere abbassata con l’inserimento di alcuni giovani nell’affare, che potrebbero essere valorizzati dai liguri.

