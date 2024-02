HIGHLIGHTS | L’Atalanta non si ferma: schiantato anche il Sassuolo e altri 3 punti per il quarto posto

Non si ferma la marcia trionfale dell’Atalanta che batte anche il Sassuolo e si porta, almeno per una notte, a +3 sul Bologna

Una vittoria importante quella ottenuta dall’Atalanta nel terzo anticipo del sabato della 25esima giornata di Serie A: da applausi Carnesecchi.

La squadra di Gasperini sembra in controllo della partita dai primi minuti e al 22′ sblocca il risultato. Lo fa al termine di una azione insistita con Miranchuk che calcia debolmente da fuori area trovando la deviazione di un Consigli non impeccabile il cui tocco lascia a Pasalic la possibilità di appoggiare la sfera in rete senza grandi difficoltà.

L’episodio scuote il Sassuolo che prova a venir fuori e prima dell’intervallo ha l’occasione per pareggiare: l’arbitro concede un calcio di rigore per un tocco di mano di Scalvini. Dal dischetto va Pinamonti ma Carnesecchi intuisce e respinge. L’arbitro fa ripetere per un posizionato non corretto e per la seconda volta il portiere dell’Atalanta dice ‘no’ al centravanti neroverde.

Atalanta-Sassuolo: highlights, tabellino e classifica

Atalanta in gestione nella ripresa fino al 58′ quando la squadra di Gasperini trova anche il gol del raddoppio: bella azione e piattone perfetto di Koopmeiners su assist di Holm per il 2-0 nerazzurro. Padroni di casa vicini anche al terzo gol al 69′ con Miranchuk che si fa respingere di piede da Consigli una conclusione ravvicinata. Al 75′ c’è spazio anche per Bakker che trova il primo gol in Serie A grazie a una fortunata deviazione su un tiro da fuori area.

ATALANTA-SASSUOLO 3-0

22′ Pasalic, 58′ Koopmeiners, 75′ Bakker

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 63**, Juventus 54*, Milan 52, Atalanta 45*, Bologna 42, Roma 38, Lazio e Fiorentina 37, Napoli* e Torino 36*, Monza e Genoa 30*, Lecce 24*, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* e Verona 20*, Cagliari 18, Salernitana 13*

*una partita in più

**una partita da recuperare

A breve saranno disponibili gli highlights della partita