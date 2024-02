Gilardino: “Genoa, una crescita incredibile, concesso più al Napoli solo nel finale”

Glardino in conferenza dopo Napoli-Genoa: “Abbiamo trovato un punto importante, Napoli in momento non eccellente”

Più arrabbiato per il risultato o più felice per la prestazione? “C’è una crescita incredibile da parte della squadra, il sacrificio e la capacità di giocare in modo eccellente. Per poco non l’abbiamo portata a casa, normale concedere qualcosa a questo Napoli. Abbiamo dimostrato di aver fatto una prestazione attenta, con un risultato positivo. Un punto importante”.

Arretrati troppo dopo il gol? “L’interpretazione della partita fa la differenza. Il Napoli come l’Atalanta ti fa abbassare per le individualità eccellenti. Non bisogna perdere palla in uscita. C’era la volontà di entrare forti nel secondo tempo, normale soffrire negli ultimi 15 minuti per i loro ingressi”

Gilardino: “Frendrup sta crescendo. Felice per la prestazione”

Frendrup imprescindibile? “Sta migliorando anche nella posizione del corpo, giocare con giocatori di qualità lo sta aiutando tanto. Oltre la corsa, a recuperare palloni è riuscito anche ad andare in gol. Sono felice per lui e per come l’hanno interpretata tutti i ragazzi. Forte senso di prestazione positiva a casa”

Retegui? “Non ha trovato il gol, ma ha lavorato bene in appoggio. Deve crescere nel controllo di palla, ma è un ragazzo che ha grande voglia sul quale lavoriamo”

Qual è il segreto di questo Genoa? “Tanto lavoro, da parte mia e dello staff. La disponibilità a migliorare continuamente. La voglia di andarsi a prendere punti ovunque. Ribadisco che non era semplice venire a Napoli e fare questa partita. Anche contro il Milan il Napoli ha avuto occasioni. Non era semplice questa gara. Vero che il Napoli non sta attraversando un momento eccellente, ma c’è stata grande voglia di fare da parte nostra”

Martinez frettoloso? “Si, in alcuni casi abbiamo dato fiducia al Napoli. L’uscita doveva esser più pulita e cercare quelli davanti se c’era parità numerica”.