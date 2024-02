Esce con l’ossigeno: infortunio terribile e stop di un anno

Il trequartista avrebbe rimediato un infortunio al legamento crociato anteriore. Possibile stop di 9-12 mesi

Infortunio terribile nel secondo tempo. Il calciatore è uscito in barella con l’ossigeno, le immagini sono spaventose.

Parliamo di Aaron Ramsey, omonimo del calciatore gallese che ha indossato la maglia della Juventus. Lui è inglese e gioca nel Burnley, che oggi ha affrontato in casa l’Arsenal di Arteta, vittoriosa con un netto 5-0.

Ramsey è stato costretto a lasciare il campo prima del ventesimo della ripresa, a causa di un brutto fallo che ha messo ko il suo ginocchio destro.

Aaron Ramsey stretchered off with a knee injury. Unfortunately, looks to be a textbook ACL injury here. Knee collapses inwards, direction change present & non-contact nature. Tibia bone shift seen too.

If ACL confirmed: 9-12 months recovery#BURARS #twitterclarets #burnley pic.twitter.com/VyFDpAJoPG

— Physio Scout | Football Injury Analysis (@physioscout) February 17, 2024