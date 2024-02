Due di picche Osimhen, game over definitivo: svelato il nuovo club

Il futuro di Osimhen continua a caracollare in maniera importante l’attenzione mediatica. L’ultima indiscrezione non è affatto passata inosservata

Al centro di diverse voci di mercato soprattutto nella scorsa estate, Victor Osimhen si sta prendendo nuovamente le luci della ribalta. Non solo per quanto fatto vedere sul terreno da gioco, ma anche e soprattutto per le indiscrezioni relative al suo futuro.

Pur garantendo maggiore forza al Napoli in sede di contrattazione, il rinnovo del contratto di Osimhen con gli Azzurri potrebbe rappresentare il preludio ad una cessione dell’attaccante nigeriano. Nonostante l’importante clausola rescissoria inserita nel suo contratto, infatti, la sensazione è che nei prossimi mesi si possano creare i presupposti per una vera e propria bagarre per l’acquisto dell’ex Lille. Sotto questo punto di vista, sembrano essere due i club maggiormente indiziati ad affondare il colpo per uno degli artefici principali della vittoria dello Scudetto del Napoli nello scorso anno.

Osimhen-Psg, contromossa del Chelsea: Toney e Ferguson nel mirino

A tal proposito, importanti aggiornamenti trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato dallo Standard Sport, infatti, il Chelsea potrebbe essere costretto a ripiegare su altri obiettivi vista la concorrenza del Psg per Osimhen.

Alla luce dell’addio ormai annunciato di Mbappé a fine stagione, i parigini stanno già programmando le prossime mosse per puntellare un reparto che rimarrà orfano del suo calciatore più importante. Ecco perché gli intrecci tra il Psg e la Serie A potrebbero rappresentare una traccia importante in vista della prossima estate, visto che anche Rafa Leao sarebbe finito nella lista dei desideri dei parigini. Stando così le cose il Chelsea avrebbe già individuato un piano B per non farsi trovare impreparato. Secondo quanto riferito, infatti, i Blues sarebbero intenzionati ad avviare contatti esplorativi per Ivan Toney del Brentford ed Evan Ferguson del Brighton.

Sebbene non sia cominciata una vera e propria trattativa per nessuno dei due calciatori, i londinesi vogliono evitare di farsi trovare con il cerino in mano. Vista la folta concorrenza per Osimhen, il Chelsea ha quindi deciso di avallare una contromossa immediata, sondato il terreno per Ferguson e Toney, profili già attenzionati nelle scorse settimane. Staremo a vedere se tutto questo spianerà la strada al sempre più probabile blitz del Psg per Osimhen.