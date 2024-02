“Diciassette telecamere” e “retropensieri”: scoppia la bufera Gatti

La Juventus continua a non vincere: polemiche anche verso la direzione arbitrale e non solo

Ancora polemiche in casa Juventus dopo il pareggio sul campo del Verona: per i bianconeri quarta partita senza bottino pieno.

Non bastano i gol di Vlahovic e Rabiot alla Juventus per evitare un altro passo falso: dopo le sconfitte con Inter e Udinese e il pareggio interno con l’Empoli, la squadra bianconera raccoglie solo un punto anche sul campo dell’Hellas Verona, concedendo altri 2 punti di vantaggio all’Inter che anche una partita da recuperare.

Un’altra brutta prestazione quella offerta da Massimiliano Allegri, finito nuovamente nel mirino dei tifosi bianconeri. E come se non bastasse, tornano di grande attualità anche le polemiche arbitrali dopo alcune decisioni dell’arbitro Di Bello durante Verona-Juventus. Polemiche legate soprattutto all’episodio che vede protagonista Federico Gatti, difensore bianconero scontratosi con l’avversario Folorunsho nel primo tempo, dopo il momentaneo 1-1 bianconero arrivato con un calcio di rigore trasformato da Dusan Vlahovic.

Gomitata di Gatti a Folorunsho, scoppia la polemica sulle immagini

Le polemiche, sollevate anche dal noto giornalista ed opinionista tv Maurizio Pistocchi, sono relative alla gomitata di Gatti a Folorunsho, e in particolar modo al fatto che la scena non sia stata mostrata da Dazn durante la partita.

“Le valutazioni, come è ovvio, spettano all’arbitro Di Bello” scrive Pistocchi che aggiunge: “Ma è altrettanto logico che il broadcaster che ha coperto la partita con diciassette telecamere mostri ai suoi abbonati le immagini del contatto tra Gatti e Folorunsho, Così, per farci una idea e non avere retro pensieri. O no?” ha concluso Pistocchi, sollevando la polemica relativa alle immagini tv che non hanno mostrato quanto avvenuto tra Gatti e Folorunsho, episodio che l’arbitro Di Bello non ha comunque deciso di sanzionare nonostante le veementi proteste del giocatore scaligero e della panchina gialloblu.